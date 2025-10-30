Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) fällt am Abend tief

Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 5,9 Prozent auf 259,09 USD nach.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,9 Prozent auf 259,09 USD abwärts. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sank bis auf 259,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 270,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.616.754 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2024 markierte das Papier bei 542,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 52,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 220,85 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,76 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) -0,57 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 114,49 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 111,44 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren. Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Strategy (ex MicroStrategy) einen Gewinn von 18,25 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

