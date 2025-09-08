DAX23.692 -0,5%ESt505.363 ±0,0%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.826 +0,6%Euro1,1741 -0,2%Öl66,62 +0,6%Gold3.651 +0,4%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
So entwickelt sich Südzucker

Südzucker Aktie News: Südzucker verbilligt sich am Dienstagmittag

09.09.25 12:06 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker verbilligt sich am Dienstagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 9,98 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
10,00 EUR -0,02 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 9,98 EUR. Bei 9,94 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 39.726 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2024 auf bis zu 12,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 23,61 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 9,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Südzucker-Aktie im Durchschnitt mit 10,33 EUR.

Am 10.07.2025 lud Südzucker zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 08.10.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,109 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
12:36Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
