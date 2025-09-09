Südzucker Aktie News: Südzucker fällt am Vormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Südzucker. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 9,88 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:04 Uhr um 0,3 Prozent auf 9,88 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Südzucker-Aktie bisher bei 9,88 EUR. Bei 9,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.420 Südzucker-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2024 auf bis zu 12,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. Bei 9,88 EUR fiel das Papier am 18.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Südzucker-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,180 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,07 EUR je Südzucker-Aktie aus.
Am 10.07.2025 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Südzucker im vergangenen Quartal 2,15 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Südzucker 2,55 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Südzucker rechnen Experten am 08.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,074 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie
SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Südzucker
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Südzucker
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ah
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|22.02.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|17.01.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|11.01.2024
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|20.12.2023
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.07.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.2025
|Südzucker Sell
|Warburg Research
|13.12.2024
|Südzucker Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen