DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, DroneShield, UnitedHealth im Fokus
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen
Südzucker im Fokus

Südzucker Aktie News: Südzucker fällt am Vormittag

10.09.25 09:25 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker fällt am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Südzucker. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 9,88 EUR.

Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:04 Uhr um 0,3 Prozent auf 9,88 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Südzucker-Aktie bisher bei 9,88 EUR. Bei 9,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.420 Südzucker-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2024 auf bis zu 12,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. Bei 9,88 EUR fiel das Papier am 18.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Südzucker-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,180 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,07 EUR je Südzucker-Aktie aus.

Am 10.07.2025 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Südzucker im vergangenen Quartal 2,15 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Südzucker 2,55 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Südzucker rechnen Experten am 08.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,074 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

