Südzucker Aktie News: Südzucker am Freitagmittag kaum verändert

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Südzucker. Bei der Südzucker-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 9,72 EUR.

Die Südzucker-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 9,72 EUR. Bei 9,73 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Südzucker-Aktie ging bis auf 9,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 80.742 Südzucker-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 12,22 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 25,78 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2025 Kursverluste bis auf 9,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Südzucker-Aktie wird bei 10,07 EUR angegeben.

Südzucker ließ sich am 10.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,55 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 08.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,074 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen