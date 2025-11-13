Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt ging es für die Südzucker-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 9,72 EUR.
Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 9,72 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Südzucker-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,63 EUR aus. Bei 9,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.504 Südzucker-Aktien.
Bei 12,04 EUR markierte der Titel am 25.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 23,87 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,14 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Analysten bewerten die Südzucker-Aktie im Durchschnitt mit 10,20 EUR.
Südzucker ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ein EPS von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 13.01.2026 dürfte Südzucker Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.01.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2026 -0,044 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
