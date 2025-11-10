Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer gewinnt am Montagabend an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 40,28 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 40,28 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Super Micro Computer-Aktie sogar auf 41,63 USD. Bei 41,44 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.931.350 Super Micro Computer-Aktien.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 64,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 17,25 USD. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 133,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Super Micro Computer am 04.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,49 Prozent auf 5,02 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,94 Mrd. USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Super Micro Computer am 03.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,12 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie nach Finanzergebnissen tiefrot: Gewinn liegt unter den Erwartungen

Super Micro Computer-Aktie knickt ein nach deutlich gesenkter Umsatzprognose

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert