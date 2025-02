Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 41,81 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,0 Prozent auf 41,81 USD ab. Die Super Micro Computer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,80 USD ab. Bei 40,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.453.086 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,90 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 193,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,25 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 58,74 Prozent Luft nach unten.

Am 06.08.2024 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,31 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,66 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 06.05.2025 gerechnet.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

