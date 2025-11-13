DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,99 -4,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1633 +0,4%Öl62,90 +0,4%Gold4.167 -0,7%
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagabend im Sinkflug

13.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 8,0 Prozent auf 34,87 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 8,0 Prozent auf 34,87 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Super Micro Computer-Aktie bis auf 34,83 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,79 USD. Bisher wurden via NASDAQ 6.190.444 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD. Gewinne von 90,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 04.11.2025. Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,67 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,49 Prozent auf 5,02 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 5,94 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 2,12 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

