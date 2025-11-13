DAX24.051 -1,4%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.016 -1,7%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,20 +0,8%Gold4.209 +0,3%
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen?
Kryptokurse am Donnerstagnachmittag
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

13.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 36,74 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
30,50 EUR -2,30 EUR -7,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Super Micro Computer befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,1 Prozent auf 36,74 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Super Micro Computer-Aktie ging bis auf 36,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,79 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.563.604 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,59 Prozent hinzugewinnen. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 53,05 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Super Micro Computer ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,67 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,49 Prozent zurück. Hier wurden 5,02 Mrd. USD gegenüber 5,94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 03.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,12 USD je Super Micro Computer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

