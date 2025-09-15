Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 44,69 USD.
Das Papier von Super Micro Computer befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,5 Prozent auf 44,69 USD ab. Die Super Micro Computer-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,68 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 45,55 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 631.372 Stück.
Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,47 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 17,25 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 61,40 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Super Micro Computer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 5,76 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 5,31 Mrd. USD umsetzen können.
Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2026 wird am 04.11.2025 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
