Negative Catalyst Watch

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen.

nalyst Harry Gowers bestätigt zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch", den er den Papieren mit Blick auf den Quartalsbericht Ende Oktober bereits verpasst hatte. Die Kranich-Linie könnte allerdings auf ihrem Kapitalmarkttag am 29. September zunächst mit neuen Gewinn- und Margenzielen für positive Schlagzeilen sorgen. Seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2027 lässt Gowers aber unangetastet.

Die Lufthansa -Aktie zeigt sich auf XETRA zeitweise 1,12 Prozent höher bei 7,60 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -