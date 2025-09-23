DAX23.464 -0,9%ESt505.437 -0,5%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.085 -1,5%Euro1,1745 ±0,0%Öl68,99 -0,1%Gold3.758 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizintechnik, BYD, Oracle, Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Top News
Gerresheimer-Aktie höher: Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer auf 'Buy' Gerresheimer-Aktie höher: Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer auf 'Buy'
Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Negative Catalyst Watch

Lufthansa-Aktie gewinnt: JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Underweight'

25.09.25 11:46 Uhr
Lufthansa-Aktie dennoch höher Lufthansa auf der Analysten-Warnliste | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,59 EUR 0,09 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

nalyst Harry Gowers bestätigt zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch", den er den Papieren mit Blick auf den Quartalsbericht Ende Oktober bereits verpasst hatte. Die Kranich-Linie könnte allerdings auf ihrem Kapitalmarkttag am 29. September zunächst mit neuen Gewinn- und Margenzielen für positive Schlagzeilen sorgen. Seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2027 lässt Gowers aber unangetastet.

Wer­bung

Die Lufthansa -Aktie zeigt sich auf XETRA zeitweise 1,12 Prozent höher bei 7,60 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) -

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
08:01Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
07.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
10.09.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen