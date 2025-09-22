Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Vormittag nach

Kurs der Lufthansa

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 7,40 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 7,40 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,38 EUR nach. Bei 7,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 140.279 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,37 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,298 EUR je Lufthansa-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,21 EUR an.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,32 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,12 EUR fest.

