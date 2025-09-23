Lufthansa Aktie News: Lufthansa verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 7,44 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 7,44 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 7,40 EUR. Bei 7,47 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 399.383 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,39 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2025. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 11,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,52 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,298 EUR je Lufthansa-Aktie. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,21 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 10,01 Mrd. EUR eingefahren.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,12 EUR je Aktie belaufen.

