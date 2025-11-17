Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 35,55 USD ab.

Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,4 Prozent auf 35,55 USD ab. Das Tagestief markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 35,21 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,53 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.021.498 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Bei 66,35 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 86,64 Prozent könnte die Super Micro Computer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 106,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 04.11.2025 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 5,02 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q2 2026 wird am 03.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie nach Finanzergebnissen tiefrot: Gewinn liegt unter den Erwartungen

Super Micro Computer-Aktie knickt ein nach deutlich gesenkter Umsatzprognose

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert