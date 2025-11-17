Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Montagabend im Ausverkauf

Notierung im Blick

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,3 Prozent auf 34,11 USD abwärts.

Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 6,3 Prozent auf 34,11 USD ab. Die Super Micro Computer-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,93 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,53 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4.249.488 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,35 USD) erklomm das Papier am 20.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 94,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 49,43 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 04.11.2025. Das EPS belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,49 Prozent zurück. Hier wurden 5,02 Mrd. USD gegenüber 5,94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Super Micro Computer am 03.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Super Micro Computer-Gewinn in Höhe von 2,12 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie nach Finanzergebnissen tiefrot: Gewinn liegt unter den Erwartungen

Super Micro Computer-Aktie knickt ein nach deutlich gesenkter Umsatzprognose

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert