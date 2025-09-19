Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Montagmittag an Fahrt
Die Aktie von Symrise zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 75,94 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Symrise legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 75,94 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 76,22 EUR. Bei 75,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 33.587 Symrise-Aktien umgesetzt.
Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,60 Prozent. Am 22.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 75,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,50 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,28 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 101,89 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor einem Jahr bedeutet
Symrise-Aktie in Rot: Anleihe in dreistelligem Millionenwert platziert
Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Symrise
Nachrichten zu Symrise AG
Analysen zu Symrise AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|12.09.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08.08.2025
|Symrise Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08.08.2025
|Symrise Buy
|Baader Bank
|01.08.2025
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.05.2025
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.2025
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.2025
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2024
|Symrise Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen