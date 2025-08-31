DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.007 -1,2%Nas21.056 -1,9%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1656 -0,5%Öl68,95 +1,2%Gold3.517 +1,2%
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag höher

02.02.25 16:09 Uhr

02.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 256,12 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere um 15:53 Uhr 1,6 Prozent. Bei 256,45 USD erreichte die T-Mobile US-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 251,68 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 105.546 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die T-Mobile US-Aktie 7,95 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 192,65 USD. Mit einem Kursverlust von 24,78 Prozent würde die T-Mobile US-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,58 USD, nach 2,83 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 267,00 USD aus.

Am 23.07.2025 legte T-Mobile US die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,88 Prozent auf 21,13 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

Nachrichten zu T-Mobile US

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025T-Mobile US BuyUBS AG
18.03.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
30.04.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

