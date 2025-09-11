T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Abend mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 239,35 USD.

Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 239,35 USD. Der Kurs der T-Mobile US-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 239,12 USD nach. Bei 241,39 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 374.235 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 15,52 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.09.2024 (195,52 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 18,31 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,83 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,58 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 267,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.07.2025. T-Mobile US hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,49 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,13 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 19,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte T-Mobile US am 23.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,80 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

