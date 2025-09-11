T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt

Blick auf T-Mobile US-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von T-Mobile US. Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 239,73 USD.

Das Papier von T-Mobile US legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 239,73 USD. Bei 240,66 USD erreichte die T-Mobile US-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 237,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 306.484 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 276,49 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,33 Prozent hinzugewinnen. Am 19.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 195,52 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 18,44 Prozent sinken.

T-Mobile US-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,58 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US-Aktie wird bei 267,00 USD angegeben.

T-Mobile US ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat T-Mobile US im vergangenen Quartal 21,13 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T-Mobile US 19,77 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,78 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

