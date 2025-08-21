DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.633 +1,9%Nas21.500 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,85 +0,3%Gold3.370 +1,0%
Notierung im Fokus

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Freitagabend mit Abschlägen

22.08.25 20:25 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Freitagabend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von T-Mobile US. Der T-Mobile US-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 253,63 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
218,50 EUR -2,85 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die T-Mobile US-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 253,63 USD. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 253,63 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 259,96 USD. Zuletzt wechselten 407.305 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 276,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2025). Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 8,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 192,65 USD erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,58 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 267,00 USD an.

T-Mobile US ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat T-Mobile US 21,13 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,83 USD je Aktie in den T-Mobile US-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025T-Mobile US BuyUBS AG
18.03.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
30.04.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen