T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich T-Mobile US

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 251,20 USD abwärts.

Die T-Mobile US-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 251,20 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die T-Mobile US-Aktie bis auf 249,74 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 251,58 USD. Bisher wurden heute 120.801 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 10,07 Prozent Luft nach oben. Bei 192,65 USD fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 30,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,83 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,58 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 267,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.07.2025. In Sachen EPS wurden 2,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,13 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 19,77 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,83 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

UnitedHealth-Aktie zieht zweistellig an - Berkshire Hathaway kauft Aktien