TAG Immobilien erlöst knapp 290 Mio EUR brutto in Platzierungsverfahren
DOW JONES--TAG Immobilien hat sich über die am Dienstag angekündigten Kapitalmaßnahmen fast 290 Millionen Euro am Kapitalmarkt besorgt. Wie der Hamburger Wohnimmobilienkonzern mitteilte, beträgt der Bruttoerlös 288,2 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung und Aufstockung einer ausstehenden Wandelschuldverschreibung. Der Nettoemissionserlös soll unter anderem für die Refinanzierung des am Wochenende angekündigten Erwerbs eines Immobilienportfolios in Polen verwendet werden.
Im Zuge der Kapitalerhöhung seien 12.478.291 neue Aktien zu einem Platzierungspreis von 14,90 Euro je neuer Aktie an institutionelle Investoren im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahren verkauft worden, womit sich ein Bruttoemissionserlös von 185,9 Millionen Euro ergebe, teilte der MDAX-Konzern mit. Die Aktie schloss am Dienstag bei 15,39 Euro.
Des weiteren habe TAG Immobilien die ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Laufzeit bis 2031 durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag um 98 Millionen Euro aufgestockt. Die Neuen Schuldverschreibungen können in neue und/oder bestehende TAG-Aktien umgewandelt werden, was rund 2,93 Prozent des derzeit ausgegebenen Grundkapitals der Gesellschaft entspreche. Der finale Emissionspreis der Neuen Schuldverschreibungen beträgt laut Mitteilung 104,1 Prozent ihres Nennbetrags.
Die neuen Aktien sollen ab 25. August handelbar sein.
Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/uxd/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 20, 2025 01:15 ET (05:15 GMT)
