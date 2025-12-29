DAX24.325 -0,1%Est505.753 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,50 +3,9%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.201 -0,5%Euro1,1767 ±-0,0%Öl62,07 +2,1%Gold4.453 -1,8%
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. Dezember (vorläufige Fassung)

29.12.25 14:06 Uhr

===

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +3,2% gg Vj

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Dezember

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 36,3

- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

- DE,CH/Verkürzter Handel in Deutschland und der

Schweiz - bis 14.00 Uhr

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 08:07 ET (13:07 GMT)