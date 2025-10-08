Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing zieht am Mittwochnachmittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 298,78 USD.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 298,78 USD. In der Spitze legte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 299,79 USD zu. Bei 295,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belief sich zuletzt auf 368.737 Aktien.

Bei 307,26 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 2,84 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,26 USD. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 122,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,29 USD.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,49 USD, nach 1,48 USD im Vorjahresvergleich. Taiwan Semiconductor Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,27 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 16.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing rechnen Experten am 15.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2025 9,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

