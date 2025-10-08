DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.028 +1,1%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,15 +0,6%Gold4.041 +1,4%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend in Grün

08.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 303,26 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 303,26 USD zu. Der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 306,36 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 295,00 USD. Der Tagesumsatz der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belief sich zuletzt auf 1.262.582 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 307,26 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 1,32 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,26 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Verlust von 55,73 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,29 USD, nach 2,13 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025 vor. Taiwan Semiconductor Manufacturing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,48 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 30,27 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 20,82 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 16.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,99 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Aktien von TSMC, Advantest und Co. stark: Analysten sehen Dominoeffekte in der Halbleiterindustrie

Deal mit OpenAI: Aktien von Samsung und SK hynix klettern auf Rekordhochs - auch ASML, Infineon profitieren

Intel-Aktie rutscht ab: TSMC-Fantasie schwindet - Gewinnmitnahmen und enttäuschte Hoffnungen belasten

In eigener Sache

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

