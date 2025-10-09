Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit Abschlägen

Taiwan Semiconductor Manufacturing im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 298,13 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 2,1 Prozent auf 298,13 USD. In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 297,43 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 301,98 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.229.366 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 307,26 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,06 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 54,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,29 USD belaufen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,82 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,27 Mrd. USD ausgewiesen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS in Höhe von 9,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

