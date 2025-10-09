Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 298,13 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 2,1 Prozent auf 298,13 USD. In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 297,43 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 301,98 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.229.366 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 307,26 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,06 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 54,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,29 USD belaufen.
Taiwan Semiconductor Manufacturing ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,82 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,27 Mrd. USD ausgewiesen.
Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS in Höhe von 9,99 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie
Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?
Aktien von TSMC, Advantest und Co. stark: Analysten sehen Dominoeffekte in der Halbleiterindustrie
Deal mit OpenAI: Aktien von Samsung und SK hynix klettern auf Rekordhochs - auch ASML, Infineon profitieren
Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2016
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|18.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|12.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Deutsche Bank Securities
|28.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|14.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|12.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Deutsche Bank Securities
|28.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|14.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Citigroup Corp.
|17.03.2011
|Taiwan Semiconductor Manufacturing overweight
|Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2016
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|01.06.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.2011
|Taiwan Semiconductor Manufacturing hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2009
|Taiwan Semiconductor Downgrade
|UBS AG
|06.01.2009
|Taiwan Semiconductor neues Kursziel
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2006
|Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
|Am Tech/ JSA Research
|08.03.2005
|Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
|Susquehanna Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen