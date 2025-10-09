DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.949 -0,4%Bitcoin104.341 -1,7%Euro1,1555 -0,6%Öl65,13 -1,4%Gold3.961 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Wall Street sinkt -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Taiwan Semiconductor Manufacturing im Blick

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit Abschlägen

09.10.25 20:24 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 298,13 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
259,50 EUR -2,50 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 2,1 Prozent auf 298,13 USD. In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 297,43 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 301,98 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.229.366 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 307,26 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,06 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 54,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,29 USD belaufen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,82 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,27 Mrd. USD ausgewiesen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS in Höhe von 9,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?

Aktien von TSMC, Advantest und Co. stark: Analysten sehen Dominoeffekte in der Halbleiterindustrie

Deal mit OpenAI: Aktien von Samsung und SK hynix klettern auf Rekordhochs - auch ASML, Infineon profitieren

In eigener Sache

Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
17.03.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing overweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.06.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing neutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing holdJefferies & Company Inc.
08.10.2009Taiwan Semiconductor DowngradeUBS AG
06.01.2009Taiwan Semiconductor neues KurszielCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.04.2006Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Am Tech/ JSA Research
08.03.2005Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Susquehanna Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen