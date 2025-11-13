Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing verbilligt sich am Donnerstagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,2 Prozent auf 287,12 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 287,12 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging bis auf 283,95 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 289,16 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 350.380 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.
Bei 311,03 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,33 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 53,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,22 USD. Im Vorjahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,13 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 16.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,07 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Umsatz von 23,50 Mrd. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.01.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2025 10,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
Alle: Alle Empfehlungen