Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert sich am Mittwochabend fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 280,14 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 280,14 USD. Zwischenzeitlich stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sogar auf 284,50 USD. Bei 277,12 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 805.154 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Bei 311,03 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,03 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,26 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 52,07 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,13 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,24 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing ließ sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,91 USD. Im letzten Jahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 1,94 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,07 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.01.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,33 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte

Halbleiter-Boom in Asien: Aktien von SK hynix, Advantest & Co. profitieren von Aussagen des NVIDIA-CEOs

Kommt jetzt die große Jahresendrally an den Aktienmärkten? Experten zeigen sich zuversichtlich