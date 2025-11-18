Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Dienstagabend mit Kursabschlägen
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 278,70 USD abwärts.
Um 20:08 Uhr fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 278,70 USD ab. In der Spitze fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 272,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 277,55 USD. Bisher wurden heute 1.016.507 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.
Am 17.10.2025 markierte das Papier bei 311,03 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (134,26 USD). Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 107,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,24 USD.
Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 16.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 33,07 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 40,71 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.01.2026 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,33 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen