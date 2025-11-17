DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.393 -2,4%Euro1,1588 -0,3%Öl64,04 -0,4%Gold4.045 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Netflix 552484 RENK RENK73 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis
Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet Netflix-Aktie ab heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Notierung im Fokus

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Montagabend im Minusbereich

17.11.25 20:23 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Montagabend im Minusbereich

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 281,98 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
241,50 EUR -3,00 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,0 Prozent auf 281,98 USD ab. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 280,45 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 281,44 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 719.760 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Am 17.10.2025 markierte das Papier bei 311,03 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 10,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (134,26 USD). Mit einem Kursverlust von 52,39 Prozent würde die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,13 USD aus.

Am 16.10.2025 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,07 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23,50 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.01.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in Höhe von 10,33 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte

Halbleiter-Boom in Asien: Aktien von SK hynix, Advantest & Co. profitieren von Aussagen des NVIDIA-CEOs

Kommt jetzt die große Jahresendrally an den Aktienmärkten? Experten zeigen sich zuversichtlich

In eigener Sache

Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
17.03.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing overweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.06.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing neutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing holdJefferies & Company Inc.
08.10.2009Taiwan Semiconductor DowngradeUBS AG
06.01.2009Taiwan Semiconductor neues KurszielCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.04.2006Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Am Tech/ JSA Research
08.03.2005Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Susquehanna Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen