Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Montagabend im Minusbereich
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 281,98 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,0 Prozent auf 281,98 USD ab. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 280,45 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 281,44 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 719.760 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.
Am 17.10.2025 markierte das Papier bei 311,03 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 10,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (134,26 USD). Mit einem Kursverlust von 52,39 Prozent würde die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,13 USD aus.
Am 16.10.2025 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,07 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23,50 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 15.01.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie in Höhe von 10,33 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie
Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte
Halbleiter-Boom in Asien: Aktien von SK hynix, Advantest & Co. profitieren von Aussagen des NVIDIA-CEOs
Kommt jetzt die große Jahresendrally an den Aktienmärkten? Experten zeigen sich zuversichtlich
Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Taiwan Semiconductor Manufacturing
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2016
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|18.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|12.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Deutsche Bank Securities
|28.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|14.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|12.12.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Deutsche Bank Securities
|28.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Nomura
|14.08.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing buy
|Citigroup Corp.
|17.03.2011
|Taiwan Semiconductor Manufacturing overweight
|Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2016
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|01.06.2012
|Taiwan Semiconductor Manufacturing neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.2011
|Taiwan Semiconductor Manufacturing hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.2009
|Taiwan Semiconductor Downgrade
|UBS AG
|06.01.2009
|Taiwan Semiconductor neues Kursziel
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2006
|Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
|Am Tech/ JSA Research
|08.03.2005
|Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
|Susquehanna Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen