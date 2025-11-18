Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 275,66 USD.
Um 15:53 Uhr fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 275,66 USD ab. Im Tief verlor die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 275,04 USD. Bei 277,55 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 379.351 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.
Am 17.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 311,03 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 11,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,26 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 51,30 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,24 USD.
Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 16.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,94 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing 33,07 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 15.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,33 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.
Redaktion finanzen.net
