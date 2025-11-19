Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Mittwochnachmittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 281,35 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 281,35 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 281,46 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 277,12 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 278.638 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 311,03 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 52,28 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,24 USD. Im Vorjahr erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre 2,13 USD je Wertpapier.
Am 16.10.2025 äußerte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,07 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 15.01.2026 gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,33 USD fest.
Alle: Alle Empfehlungen