Profil
Blick auf Aktienkurs

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Donnerstagnachmittag gefragt

23.10.25 16:08 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Donnerstagnachmittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt konnte die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 292,43 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
252,50 EUR 4,50 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bisher bei 293,75 USD. Bei 289,90 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 427.854 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 311,03 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 6,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 134,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 54,09 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,13 USD aus.

Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 16.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,71 Prozent auf 33,07 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz für Q4 2025 wird am 15.01.2026 erwartet.

In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

