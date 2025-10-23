Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend fester
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Um 20:07 Uhr sprang die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 292,15 USD zu. Im Tageshoch stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 294,03 USD. Mit einem Wert von 289,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 912.611 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 311,03 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,26 USD ab. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 117,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,13 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,23 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 vor. Taiwan Semiconductor Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,07 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 15.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,38 USD je Aktie belaufen.
Alle: Alle Empfehlungen