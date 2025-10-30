Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing kommt am Donnerstagabend kaum vom Fleck

Kursentwicklung

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Mit einem Wert von 305,33 USD bewegte sich die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 20:07 Uhr bei der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 305,33 USD. Kurzfristig markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 307,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 300,90 USD markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 303,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.031.625 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2025 bei 311,03 USD. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 1,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 134,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 127,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,23 USD. Im Vorjahr erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre 2,13 USD je Wertpapier.

Am 16.10.2025 äußerte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33,07 Mrd. USD im Vergleich zu 23,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.01.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

