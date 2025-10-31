Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Bei der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 302,93 USD.

Mit einem Kurs von 302,93 USD zeigte sich die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie zog in der Spitze bis auf 307,61 USD an. Das Tagestief markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 301,36 USD. Mit einem Wert von 305,71 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 546.833 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Bei 311,03 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 2,67 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,26 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 55,68 Prozent Luft nach unten.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,22 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 33,07 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 40,71 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.01.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,37 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

