Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend in Rot
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 299,81 USD.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 299,81 USD. Das bisherige Tagestief markierte Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 296,68 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 305,71 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.270.572 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.
Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 311,03 USD. 3,74 Prozent Plus fehlen der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,26 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.
Nachdem Taiwan Semiconductor Manufacturing seine Aktionäre 2024 mit 2,13 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,22 USD je Aktie ausschütten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 vor. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,07 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23,50 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 15.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten taxieren den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,37 USD je Aktie.
Alle: Alle Empfehlungen