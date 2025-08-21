DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.706 +2,1%Nas21.440 +1,6%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,64 ±-0,0%Gold3.373 +1,0%
Notierung im Fokus

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target macht am Nachmittag Boden gut

22.08.25 16:09 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target macht am Nachmittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Target. Zuletzt ging es für das Target-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 98,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
83,62 EUR -0,12 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Target-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 98,35 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Target-Aktie bei 98,37 USD. Bei 97,58 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 187.245 Target-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (161,80 USD) erklomm das Papier am 27.08.2024. Mit einem Zuwachs von 64,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Target veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Target 2,57 USD je Aktie eingenommen. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,21 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Target wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Am 26.08.2026 wird Target schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 7,35 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

