TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 9,21 EUR.

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 9,21 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,21 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 932.290 TeamViewer-Aktien.

Bei 13,64 EUR markierte der Titel am 29.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,18 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.08.2025 (8,70 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 5,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,105 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,86 EUR an.

Am 29.07.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164,12 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 185,63 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

