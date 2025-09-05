TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf TeamViewer-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 8,97 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 8,97 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 8,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 570.980 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 52,15 Prozent wieder erreichen. Am 01.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 3,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 14,86 EUR angegeben.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,11 Prozent auf 185,63 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 04.11.2025 gerechnet. Am 04.11.2026 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

