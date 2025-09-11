TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 8,78 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 11:48 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 8,89 EUR. Bei 8,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 292.165 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,66 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,105 EUR je TeamViewer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,86 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 29.07.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 185,63 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,12 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren bedeutet

TeamViewer-Aktie fällt: Zwei Großaktionäre stoßen ihre Anteile ab

Teamviewer: Risiken nicht zu unterschätzen