Blick auf Aktienkurs

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag im Plus

12.09.25 16:10 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag im Plus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 8,86 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 8,86 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 8,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 446.540 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,04 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (8,66 EUR). Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 2,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,105 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 14,86 EUR.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 185,63 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

