TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag höher
Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 8,30 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:03 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 8,30 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 25.727 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,64 EUR) erklomm das Papier am 29.10.2024. 64,44 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 8,13 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 1,99 Prozent wieder erreichen.
Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,105 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,33 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 185,63 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 164,12 Mio. EUR umgesetzt.
Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2025 aus.
Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
