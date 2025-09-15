TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag mit Verlusten
Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 8,41 EUR abwärts.
Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 4,4 Prozent auf 8,41 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 8,39 EUR. Bei 8,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.411.903 TeamViewer-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 13,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2024). Gewinne von 62,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,39 EUR fiel das Papier am 16.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,105 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,86 EUR für die TeamViewer-Aktie.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 185,63 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|29.07.2025
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|20.06.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|06.05.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
