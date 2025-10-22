DAX24.320 ±-0,0%Est505.682 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.169 -0,5%Euro1,1584 -0,2%Öl62,14 +0,8%Gold4.062 -1,5%
TeamViewer im Fokus

TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Mittag tief südwärts

22.10.25 12:04 Uhr
TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Mittag tief südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 19,9 Prozent auf 6,79 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
6,77 EUR -1,71 EUR -20,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 19,9 Prozent auf 6,79 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,41 EUR nach. Bei 7,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.303.745 Stück gehandelt.

Bei 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 100,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 6,41 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 5,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,105 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
11:01TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
06.05.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11:01TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

