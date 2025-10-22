TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Mittag tief südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 19,9 Prozent auf 6,79 EUR abwärts.
Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 19,9 Prozent auf 6,79 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,41 EUR nach. Bei 7,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.303.745 Stück gehandelt.
Bei 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 100,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 6,41 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 5,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,105 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,33 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:01
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.2025
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|29.07.2025
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|20.06.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|06.05.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
