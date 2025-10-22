TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag im Keller

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 22,1 Prozent auf 6,61 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 22,1 Prozent bei 6,61 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 6,41 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.644.938 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 106,35 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,41 EUR am 22.10.2025. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 3,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,105 EUR je TeamViewer-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,33 EUR.

Am 29.07.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164,12 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 185,63 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,01 EUR je Aktie belaufen.

