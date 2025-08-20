DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.279 ±-0,0%Nas21.475 +0,1%Bitcoin94.158 -0,7%Euro1,1650 +0,3%Öl67,49 -1,8%Gold3.386 +0,6%
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden
Kurs der TeamViewer

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit roten Vorzeichen

26.08.25 16:10 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 9,04 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
9,10 EUR -0,13 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:49 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 9,04 EUR. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 8,94 EUR. Bei 9,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 307.271 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 8,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,82 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,113 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,79 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 185,63 Mio. EUR im Vergleich zu 164,12 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
