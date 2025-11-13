Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Tencent zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.
Um 11:49 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 73,38 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 73,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,57 EUR. Bisher wurden heute 6.074 Tencent-Aktien gehandelt.
Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,71 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 60,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,58 CNY aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 HKD. Im Vorjahresviertel waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 199,09 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 173,92 Mrd. HKD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.03.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.
Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,14 CNY je Aktie.
Ausblick: Tencent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Erste Schätzungen: Tencent legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht
