Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Tesco. Im London-Handel kam die Tesco-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 4,52 GBP.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Tesco-Aktie im London-Handel und tendierte um 11:49 Uhr bei 4,52 GBP. Bei 4,55 GBP erreichte die Tesco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,51 GBP. Bei 4,54 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 816.875 Tesco-Aktien.

Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,81 GBP. Gewinne von 6,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,10 GBP. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 31,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,144 GBP belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,40 GBP an.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 16.04.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.04.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,282 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

