Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge

13.11.25 09:22 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Tesco. Zum Vortag unverändert notierte die Tesco-Aktie zuletzt im London-Handel bei 4,53 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,10 EUR -0,05 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel kam die Tesco-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 4,53 GBP. Die Tesco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,55 GBP aus. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,53 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,54 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 125.466 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,81 GBP) erklomm das Papier am 12.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 6,04 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Mit einem Kursverlust von 31,52 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,144 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,282 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

